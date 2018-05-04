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HeadHunter проиграл суд по иску против сервиса «Робот Вера»
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HeadHunter проиграл суд по иску против сервиса «Робот Вера» 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Иск был подан в конце декабря 2017 года, в котором HeadHunter требовал пресечь нарушение его прав интеллектуальной собственности в области использования резюме с портала hh.ru и предоставлении доступа к ним третьим лицам без ведома портала. Позиция HeadHunter основывается на том, что авторские права на базу данных принадлежат составителю и никто не вправе извлекать из нее данные без разрешения правообладателя.
Операционный директор «Стафори» Дмитрий Киселев не согласен с претензиями HeadHunter, отмечая, hh.ru — инструмент для обработки резюме и обзвона соискателей.
Сколько именно резюме использовал сервис «Робот Вера», в HeadHunter не называют. Всего на портале находится более 34 млн резюме. По собственным данным «Робота Веры», сервис за 15 месяцев провел 1,5 млн телефонных, 4000 видеоинтервью и обработал 1 млн резюме.
Представитель HeadHunter заявил, что компания не согласна с решением суда и намерена определить дальнейшие шаги после получения судебных документов. В сервисе отмечают, что нарушения интеллектуальной собственности зафиксированы нотариально.
В 2018 году у HeadHunter уже был опыт судебного разбирательства по подобному делу — в январе портал выиграл иск к сервису для автоматизации рекрутинга FriendWork Recruiter, который также использовал резюме с hh.ru.
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