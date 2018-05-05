Ещё
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Большая часть, 89% сайтов для бронирования авиабилетов и жилья небезопасны. Это выяснила в ходе исследования компания Dashlane, сообщает Travel Daily News.
Исследователи проанализировали 55 излюбленных туристами порталов. Их безопасность оценивалась по пятибалльной системе — по баллу за каждый критерий. Например, было проверено, насколько строги требования к паролю пользователя.
В итоге, только 11% исследуемых сайтов (шесть штук) получили оценку четыре или пять. Самым надежным эксперты определили портал Airbnb, единственный, кто получил максимальную пятибалльную оценку. Ноль баллов из возможных пяти получила компания Norwegian Cruise Line.
Российская Газета: последние новости
Выручка "ВКонтакте" за первый квартал составила более 4 млрд рублей Песков прокомментировал возможный запрет Telegram в России В Роскомнадзоре назвали причину сбоев в работе сайтов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый налог296
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете170
На Украине установили билборды о походе на Крым303
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением32
Названа причина задержания Навального636
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение