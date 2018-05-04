В процессорах Intel обнаружены 8 новых уязвимостей Spectre-NG

В начале нынешнего года IT-сообщество всколыхнула новость о двух серьезных уязвимостях Spectre и Meltdown, затрагивающих практически все современные процессоры. С тех пор был выпущен целый ряд обновлений, однако системным администраторам пока еще рано думать об отдыхе.

Как сообщает немецкий журнал c't, несколько команд исследователей обнаружили в процессорах Intel еще восемь уязвимостей. Поскольку все уязвимости связаны с одной и той же ошибкой в архитектуре процессора, они получили общее название Spectre Next Generation (Spectre-NG). Исследователи пока не публикуют технически подробности о них, давая возможность производителям подготовить соответствующие обновления безопасности.

Каждой уязвимости Spectre-NG присвоен свой индикатор CVE и не исключено, что каждая также получит собственное название. Для исправления каждой уязвимости потребуется отдельный патч. По предварительным данным, помимо Intel проблема также затрагивает некоторые процессоры ARM.

В настоящее время Intel работает над обновлениями, а также помогает разработчикам операционных систем подготовить свои патчи. Предположительно, Intel планирует две ветки обновлений. Первые будут выпущены в мае, а вторые — в августе.

По данным c't, одна из уязвимостей была обнаружена исследователями из Google Project Zero. Также известно, что над обновлениями безопасности работает Microsoft . Как предполагалось изначально, компания должна была выпустить обновления для микрокода. Тем не менее, вероятнее всего, исправления для Spectre-NG будут выпущены в виде (опциональных) обновлений для Windows, поскольку производители ПК слишком тянут с релизом обновлений для BIOS.

Intel характеризует четыре из восьми уязвимостей Spectre-NG как «высокой опасности», а оставшиеся четыре — как «средней опасности». Как выяснили в c't, риски и способы их эксплуатации такие же, как и у Spectre с одним исключением. Одна из уязвимостей Spectre-NG упрощает атаки внутри системы, поэтому Spectre-NG представляет даже большую угрозу, чем Spectre.