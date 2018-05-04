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OneDrive или Sharepoint: облачные сервисы Microsoft в сравнении
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OneDrive или Sharepoint: облачные сервисы Microsoft в сравнении 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Использование облачных сервисов сегодня прочно вошла в обиход как частных лиц, так и компаний. Таких решений достаточно много, причем они отличаются в плане функций, даже если разработаны одним вендором. Примером таких сервисов являются, в частности, OneDrive и SharePoint. В чем же разница между ними?
OneDrive
С OneDrive вы используете классическое хранилище файлов. Данные хранятся в одном из существующих центров обработки данных Microsoft по всему миру. Вы не можете повлиять на расположение сервера.
Если вы хотите использовать OneDrive, нужна только учетная запись Microsoft. Это автоматически дает вам 5 ГБ свободного места на диске. Однако, если вам необходимо больше места, придется заплатить 269 рублей или же купить подписку на Office 365.
После входа в учетную запись Microsoft можно загрузить свои документы и затем пользоваться ими в OneDrive.
Сохраненные файлы в основном доступны только вам. Хотя документы, фотографии и другие данные могут использоваться совместно, возможность обработки есть только у нескольких человек.
Благодаря встроенному в OneDrive «Office Online» можно использовать сокращенные онлайн-версии Word, Excel и PowerPoint, которые помогут максимально эффективно работать с документами. С общими файлами несколько человек могут работать в одно и то же время.
Приложение Windows OneDrive позволяет синхронизировать файлы с облаком. Локальная папка устанавливается один раз, что автоматически приравнивается к онлайн-хранилищу.
SharePoint
SharePoint, в отличие от OneDrive, может быть установлен в корпоративной сети по требованию. Он является частью Office 365. Данные могут храниться в национальном центре обработки данных, в соответствии с правилами которого провайдер выступает в качестве доверенного лица в национальном облаке Microsoft.
Таким образом становится понятно, что SharePoint в основном предназначен исключительно для использования в компании. Но и может это решение значительно больше, чем просто хранение документов.
Основным принципом SharePoint считается создание веб-сайтов. Более того: с помощью данного решения можно создавать целые интрасети. Другим существенным моментом является возможность совместной работы в командах, причем делать это можно даже удаленно. Для этого ресурсы команд могут быть синхронизированы, для чего служат календарь, управление задачами и функции связи.
Совместная работа над документами — это важная часть SharePoint. Возможности этого сервиса более широки, чем у OneDrive. Например, документы можно проверить, отредактировать в автономном режиме и согласовать. Существует также обширное управление версиями.
В отличие от OneDrive, данные в SharePoint не являются приватными. Концепция команды делает документы доступными для всех групп пользователей, хотя это не отменяет наличие политик безопасности.
Для управления средой SharePoint требуется администратор, в котором нет необходимости в OneDrive.
Какое решение подойдет для меня?
Какое решение вы будете использовать, зависит от ваших требований и вашего бюджета.
У домашнего пользователя не возникнет никаких сомнений. Для простого управления файлами и их редактирования сервиса OneDrive вполне достаточно.
При корпоративном использовании у вас есть выбор. В Office 365 OneDrive также доступен как бизнес-вариант с расширенными функциональными возможностями. Если вы хотите использовать командные функции, то лучше выбрать SharePoint. Стоимость подписки сейчас составляет 312,5 рублей за одного пользователя.
Фото: компании-производители, pixabay.com  Читайте также:
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