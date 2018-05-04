Роскомнадзор ответил бумажными мячиками на самолетики Дурова

Роскомнадзор провел акцию в поддержку качественного интернета на футбольных стадионах во время ЧМ-2018. 3 мая в официальном паблике ведомства во «ВКонтакте» появился призыв запустить из окна бумажный мячик-оригами, передает "Уралинформбюро"

Флешмоб должен был состояться в 19.00 по московскому времени. Однако ни в комментариях к посту, ни по хештегам видео запуска бумажных мячей не находится. Возможно, это связано со сложностью создания оригами. К призыву приложена видеоинструкция, как собрать футбольный мяч из бумаги. Обучение занимает почти 20 минут.

Стоит отметить, что 22 и 29 апреля в 19.00 по призыву Павла Дурова сторонники мессенджера Telegram провели подобный флешмоб, запустив из окон бумажные самолетики в защиту свободного интернета.

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