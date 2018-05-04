YouTube ошибочно удалил каналы об «умных наркотиках»

YouTube принялся зачищать каналы об «умных наркотиках», ошибся и извинился

YouTube удалил по меньшей мере пять каналов о ноотропных препаратах, которые, как утверждают авторы блогов, улучшают работу мозга. После волны возмущения видеохостинг восстановил работу каналов и принес извинения их владельцам, пишет Motherboard.

Блогеры испугались, что каналам об «умных наркотиках» грозит зачистка. За последние шесть месяцев YouTube усилил контроль за публикуемым контентом: модераторы начали пристальнее следить за демонстрацией оружия в кадре, советами по его изготовлению, жестокими и оскорбительными видео, роликами, поддерживающими теории заговоров, объясняет издание.

После того, как каналы заблокировали, некоторые из авторов пытались оспорить решение посредством апелляции, однако им отказывали, ссылаясь «неоднократные или серьезные нарушения принципов сообщества в отношении спама».

Поклонники ноотропов во время обсуждения на Reddit предположили, что каналы блокируют из-за фармацевтического лобби.

«Фармацевтические компании оказывают влияние на закрытие ноотропных каналов, чтобы население не выяснило, что им не нужны одобренные правительством фармацевтические препараты», — предположил автор треда на Reddit.

Заметив недовольство, YouTube заявил, что каналы блокировали по ошибке, извинился перед их авторами и восстановил видео. Motherboard предполагает, что принимавших решение об удалении каналов модераторов могло ввести в заблуждение словосочетание «умные наркотики», которое употребляют применительно к ноотропам.