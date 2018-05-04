Расходы материковой части Китая на мобильные приложения удвоятся в 2022 году — доклад

Пекин, 4 мая / Синьхуа / — Материковая часть Китая останется крупнейшим в мире рынком мобильных приложений в 2022 году, отметила в четверг аналитическая компания App Annie в своем докладе.

В 2022 году в материковой части Китая расходы на мобильные приложения могут достичь 62,4 млрд долл. США , более чем в два раза выше показателя, зарегистрированного в 2017 году, говорится в докладе.

Согласно докладу, в 2022 году на материковую часть Китая придется около 40 процентов от глобальных расходов на приложения, которые достигнут 156,5 млрд долл. США.

Большинство расходов будут по-прежнему сосредоточены в секторе мобильных игровых приложений, в то время как доля рынка приложений для музыки, социальных сетей и других видов приложений будет продолжать расти.

В 2022 году материковая часть сохранит мировое лидерство по числу загрузок приложений, которое может вырасти на 51 процент — до 119,5 млрд -0-