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Расходы материковой части Китая на мобильные приложения удвоятся в 2022 году — доклад
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Расходы материковой части Китая на мобильные приложения удвоятся в 2022 году — доклад 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — Материковая часть Китая останется крупнейшим в мире рынком мобильных приложений в 2022 году, отметила в четверг аналитическая компания App Annie в своем докладе.
В 2022 году в материковой части Китая расходы на мобильные приложения могут достичь 62,4 млрд долл. США, более чем в два раза выше показателя, зарегистрированного в 2017 году, говорится в докладе.
Согласно докладу, в 2022 году на материковую часть Китая придется около 40 процентов от глобальных расходов на приложения, которые достигнут 156,5 млрд долл. США.
Большинство расходов будут по-прежнему сосредоточены в секторе мобильных игровых приложений, в то время как доля рынка приложений для музыки, социальных сетей и других видов приложений будет продолжать расти.
В 2022 году материковая часть сохранит мировое лидерство по числу загрузок приложений, которое может вырасти на 51 процент — до 119,5 млрд -0-
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