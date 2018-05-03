В «Твиттере» рекомендовали пользователям сменить пароли

Сотрудники «Твиттера» советуют пользователям в целях предосторожности сменить пароли, так как они из-за неполадок хранились ненадлежащим образом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в официальном блоге соцсети, передает ТАСС

Как разъясняется в документе, пароли, согласно имеющимся правилам, должны быть записаны в зашифрованном виде, и никто из сотрудников «Твиттера» не может их видеть. «Мы недавно выявили неполадку, из-за которой во внутренней базе пароли хранились в незашифрованном виде, — отмечается в заявлении. — Мы исправили неполадку и по итогам нашего расследования не было выявлено свидетельств того, что кто-то получил доступ к данным или воспользовался ими ненадлежащим образом».

В «Твиттере» подчеркивают, что нет также никаких причин полагать, что информация о паролях могла выйти за пределы систем соцсети. Компания рекомендует пользователям все же в целях предосторожности сменить пароли.