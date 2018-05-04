Twitter посоветовал пользователям сменить пароли из-за ошибки

Руководство Twitter посоветовало пользователям поменять пароли к аккаунтам из-за найденной ошибки в системе хранения паролей, сообщается в блоге компании.

Соцсеть при установке пароля использует технологию, «которая маскирует его так, чтобы никто в компании не мог его увидеть». Как объяснили в Twitter, недавно они нашли ошибку, из-за которой «пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале».

«Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования данных», — сказано в сообщении.

Компания не уточняет, какое количество паролей хранилось во внутреннем журнале. Руководство соцсети заверило, что работает над тем, чтобы ошибка не повторилась в будущем.