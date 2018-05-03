В России создадут «белый» VPN

России появится специальный софт, который предотвратит случайные блокировки ресурсов из-за борьбы Роскомнадзора с Telegram. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника президента РФ по развитию интернета Германа Клименко.

«Берется OpenVPN — это VPN только к пулам IP-адресов ресурсов из "белого списка". Задача при этом — удостовериться в том, что "белый список" достоверен, добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые одновременно использует Telegram, и распространение этого софта бесплатно», — рассказал Клименко.

Разработчики софта будут также отвечать за модерацию и проверку сведений о ресурсах списка добросовестных ресурсов. Их главная задача — следить, «чтобы туда не попали негодяи».

Предполагается, что «белый список» будет работать по аналогии с черным, но в обратном направлении.