Как безвозвратно удалить файлы из памяти Android-смартфона

В эпоху всеобщей «цифровизации» крайне сложно сохранять конфиденциальность. Смартфоны, которым мы доверяем самих себя, многократно повышают риск попадания наших персональных данных в руки третьих лиц. Даже после полного удаления той или иной информации из памяти устройства она не исчезает полностью и может быть восстановлена с применением специальных инструментов. iShredder 6 Standard навсегда уничтожит то, что должно быть уничтожено.

На первый взгляд iShredder ничем не выделяется на фоне стандартных файловых менеджеров, коих сотни и тысячи дожидаются своего часа в каталоге Google Play. Но, в отличие от них, разработка студии ProtectStar Inc. использует сертифицированные алгоритмы удаления файлов, безвозвратно уничтожая выбранную информацию. И ни один инструмент не сможет восстановить то, что однажды удалил iShredder.

«Когда пользователи удаляют личные файлы вроде фотографий или видеозаписей из памяти своих устройств, они ошибочно полагают, что те удалены безвозвратно, — говорит Крис Бон, гендиректор компании ProtectStar. — Правда заключается в том, что эта информация может быть восстановлена при помощи специальных утилит до тех пор, пока ее не удалить с применением современных алгоритмов уничтожения [файлов]».

Удаление происходит в четыре этапа. В первом происходит перезапись данных с шаблоном 0xff. Второй этап полностью шифрует блоки, используя 256-битный алгоритм AES. На третьем выполняется полная проверка перезаписанных данных наряду с безопасным удалением с уникальным шаблоном. Последний перезаписывает все данные по случайной схеме, в то время как случайные числа генерируются на основе стандарта FIPS.

В отличие от стандартизированных файловых менеджеров, iShredder работает чрезвычайно неторопливо. Лично я даже предположить не мог, что шифрованное удаление файлов объемом около 800 МБ потребует так много времени. От начала и до конца вся процедура заняла порядка 15 минут. Тот же Files Go от Google справляется в считанные секунды, не обеспечивая, однако, сопоставимого уровня безопасности.

Сами разработчики утверждают, что их приложение подходит к вопросу уничтожения файлов с ответственностью уровня военных ведомств. Во всяком случае после удаления информации пользователю предлагается самый настоящий отчет за подписью создателей. Он гласит, что все алгоритмы, используемые iShredder, апробированы независимыми экспертами в области кибербезопасности, и все данные удаляются навсегда.

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Приложение: iShredder 6 Standard

Разработчик: ProtectStar Inc.

Категория: Инструменты

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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