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СМИ: Хакеры проникли в сети двух немецких поставщиков электроэнергии
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СМИ: Хакеры проникли в сети двух немецких поставщиков электроэнергии 

Ведомости 59 минут назад
Хакеры проникли во внутренние сети как минимум двух немецких поставщиков электроэнергии, пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на три источника.
Как пишет издание, кибератаку совершили летом 2017 г. Служба безопасности Германии зафиксировала атаку на ранней стадии и смогла ее отразить. Хакеры могли нарушить подачу электричества потребителям и даже избирательно повредить энергосистемы компаний.
По мнению источников, нападение было организовано группой хакеров, которые в декабре 2016 г. смогли проникнуть в сети энергетических компаний на Украине. Тогда на Украине из-за хакерской атаки были зафиксированные масштабные перебои с электроэнергией, напоминает газета.
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