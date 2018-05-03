СМИ: Хакеры проникли в сети двух немецких поставщиков электроэнергии

Хакеры проникли во внутренние сети как минимум двух немецких поставщиков электроэнергии, пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на три источника.

Как пишет издание, кибератаку совершили летом 2017 г. Служба безопасности Германии зафиксировала атаку на ранней стадии и смогла ее отразить. Хакеры могли нарушить подачу электричества потребителям и даже избирательно повредить энергосистемы компаний.