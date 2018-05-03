В мобильном банке для юридических лиц BSS Business появились новые функции

Компания BSS выпустила новую версию BSS Business — мобильного приложения для смартфонов корпоративных клиентов банков, как малых и средних компаний, так и крупных корпораций, сообщили в BSS.

Так, с помощью сервиса «Фотоплатеж» пользователи приложения смогут распознавать счета на оплату и формировать платежи по фотографии или из электронных документов.

«Сервис «Светофор» позволит корпоративным клиентам банка выполнить автоматическую проверку благонадежности контрагентов, сообщит о возможных рисках, а также предложит способы снижения этих рисков. Для получения данных из «Светофора» достаточно ввести ИНН компании в платежном поручении или в отдельном виджете», — отметили в BSS.