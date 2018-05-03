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В мобильном банке для юридических лиц BSS Business появились новые функции
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В мобильном банке для юридических лиц BSS Business появились новые функции 

Банки.ру 1 час назад
Компания BSS выпустила новую версию BSS Business — мобильного приложения для смартфонов корпоративных клиентов банков, как малых и средних компаний, так и крупных корпораций, сообщили в BSS.
Так, с помощью сервиса «Фотоплатеж» пользователи приложения смогут распознавать счета на оплату и формировать платежи по фотографии или из электронных документов.
«Сервис «Светофор» позволит корпоративным клиентам банка выполнить автоматическую проверку благонадежности контрагентов, сообщит о возможных рисках, а также предложит способы снижения этих рисков. Для получения данных из «Светофора» достаточно ввести ИНН компании в платежном поручении или в отдельном виджете», — отметили в BSS.
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