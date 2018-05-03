Герман Клименко: Facebook может повторить судьбу Telegram

— Герман Сергеевич, третью неделю подряд идёт борьба между Роскомнадзором и Telegram. Можно ли говорить о каких-то наметившихся тенденциях?

— Мировые тенденции движутся от состояния анонимности к состоянию приватности. Анонимность — это когда никто никогда не узнает, кто вы. Приватность — когда по решению суда все могут узнать, кто вы такой. И на этом пути часть интернет-ресурсов, которые обеспечивают анонимность пользователей, рано или поздно пропадут из нашего обихода. Конечно, они останутся где-то на задворках Интернета — подобно тому, как вопреки борьбе государства с такими явлениями, по-прежнему существует проституция и наркомания. Понятно, что они не будут побеждены полностью, и условный Telegram продолжит развиваться в том же духе, что и сегодня. Но основной вопрос будет заключён в авторизации.

Мировые тенденции движутся от состояния анонимности к состоянию приватности.

Сегодня весь мир уходит от анонимности. Это не хорошо и не плохо, это просто те обстоятельства, которые превратились в общемировую тенденцию. Это, если хотите, оборотная сторона «Большого брата», которого мы все так или иначе приобрели в своей жизни и уже не можем от него избавиться. И пытаться ставить вопрос так, что при «Большом брате» может работать массовый анонимный сервис, нельзя — такого быть не может. Сейчас происходит история выбора — как дальше будут развиваться события. Чем активнее Павел Дуров будет сопротивляться, тем активнее мы будем идти в сторону сужения анонимности.

— Руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров на днях допустил блокировку Viber вслед за Telegram. Ещё раньше глава Роскомнадзора Александр Жаров не исключил блокировку Facebook в России, в случае если соцсеть не выполнит определённых требований. Как вы считаете, сможет ли Рунет обойтись без этих сервисов?

— Если Facebook не будет исполнять требования российского законодательства, то, конечно, история с Telegram может повториться. Но здесь важно понимать, что Facebook как корпорации ничего не грозит. Другой вопрос, что все страны отстаивают и добиваются того, чтобы интернет-сервисы с ними сотрудничали. Это неизбежный процесс. Разумеется, когда какой-то сервис давно «зашёл» на рынок и его пытаются у людей отобрать, это вызывает определённое недовольство. Но люди должны понимать, что анонимность и приватность — это абсолютно разные понятия. Я думаю, в конечном итоге всё закончится тем, что все сервисы признают российскую юрисдикцию и начнут выполнять требования национального законодательства. Понимаете, когда вы захватили какой-то сегмент рынка, вы с него так просто уже не вылезете и будете расположены к диалогу.

— А глобальные интернет-сервисы расположены к такому сотрудничеству?

— Если мы говорим о таком пласте, как право в виртуальном пространстве, то есть такие компании как Microsoft или Skype, которые активно сотрудничают с нашими властями, в том числе с правоохранительными органами . А есть международные корпорации типа Facebook и Telegram, которые работают на территории чужой страны, но не выполняют её законов. Те же Microsoft и Skype подстраиваются под каждую страну. Они выделяют огромные средства для того, чтобы под каждую страну «заточить» работу своих компаний.

Тот же Facebook в случае отказа от сотрудничества будет терять страны, а потом ему попросту некуда будет деваться.

Это бесконечно сложная задача. А так называемая молодёжь уселась на голову и ничего делать не желает. И это, кстати, не нравится не только нам — недаром Цукерберга сейчас и в Америке потихонечку «приземляют». Все так или иначе движутся в сторону сближения с правительствами государств. Тот же Facebook в случае отказа от сотрудничества будет терять страны, а потом ему попросту некуда будет деваться. Возьмите, к примеру, Apple — они в Китае нормально работают, потому что смогли договориться. И Facebook тоже к такому придёт.

— А могут ли государства договориться между собой о том, чтобы создать чёткие правила, одинаковые для всех интернет-компаний?

— Проблема заключается в том, что сегодня есть два пути, две разные информационные повестки: цифровой Китай и Америка. В Америке вообще нет проблем — все основные интернет-ресурсы и так им принадлежат. И если американский суд примет решение о том, что Google не должен работать в течение какого-то времени — он точно не будет работать. Но тут возникает любопытный момент: когда вы выходите на биржу, компания подписывает соглашение о том, что она будет отвечать на вопросы ФБР . Поэтому если вдруг американский суд вынесет решение о том, что и «Яндексу» нельзя работать какое-то время, то возможно, что и это требование будет соблюдено. Они же в Америке вообще не понимают, в чём наша проблема. Они, если делают какой-то запрос, то тут же получают на него ответ. Тот же Google отвечает на 32 тысячи запросов от спецслужб в год. В прошлом году они предоставили правоохранительным органам доступ к 7000 телефонных аппаратов. А у нас каких-то шесть несчастных террористов пытались поймать, и Дуров гордо заявил, что ни с кем не будет сотрудничать.

А с другой стороны, есть Китай, который просто поставил стеночку — на территории страны вам нужно подписать кучу соглашений. Я в своё время пытался внедрить там один ресурс, потом понял, что это бесполезно, и ушёл оттуда. И многие наши коллеги, которые пытались туда зайти, все облажались. Потому что Китай очень чётко говорит: это моя корова, я её кормлю и поэтому я её дою. Не хотите выполнять наши требования — идите к чёртовой матери. И все с такой постановкой вопроса соглашаются, потому что этот рынок настолько большой, что это отражается на том, как акции торгуются.

Направо мы не можем повернуть, потому что будет китайский Интернет, которого никто не хочет, а налево пойти не можем, потому что у западных компаний особо не наблюдается договороспособности.

А мы находимся ровно посерединке и не можем примкнуть ни к той, ни к другой стороне. Направо мы не можем повернуть, потому что будет китайский Интернет, которого никто не хочет, а налево пойти не можем, потому что у западных компаний особо не наблюдается договороспособности: «на том конце провода» находятся Google и Facebook, которые всегда готовы сказать: коллеги, а это вообще не ваша юрисдикция.

Конечно, пока мы не договоримся сообща, у нас ничего не будет. Нужно создавать международные договорённости и, возможно, специальный орган по типу Интерпола. И я абсолютно уверен, что в конечном итоге все страны построят свои виртуальные границы и создадут виртуальные «таможни», чтобы соблюсти свой цифровой суверенитет.