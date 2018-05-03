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Роскомнадзор проведет акцию в поддержку качественного интернета на стадионах ЧМ
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Роскомнадзор проведет акцию в поддержку качественного интернета на стадионах ЧМ 

Газета.Ru 57 минут назад
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) организовала флешмоб в поддержку предоставления качественного интернета на аренах чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС.
"На большинстве арен ЧМ-2018 связь отличная, но операторам есть куда стремиться", — говорится в официальном заявлении организации.
Ведомство предлагает россиянам запустить из окон бумажные мячики в поддержку акции.
"Всех, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами ровно в 19.00 по местному времени", — гласит предложение.
После того, как бумажные оригами будут запущены, Роскомнадзор предлагает спустя час собрать найденные рядом с домом мячики.
Ранее сообщалось, что работы на объектах к ЧМ-2018 планируется завершить до 1 июня.
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