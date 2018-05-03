Роскомнадзор проведет акцию в поддержку качественного интернета на стадионах ЧМ

"На большинстве арен ЧМ-2018 связь отличная, но операторам есть куда стремиться", — говорится в официальном заявлении организации.

Ведомство предлагает россиянам запустить из окон бумажные мячики в поддержку акции.

"Всех, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами ровно в 19.00 по местному времени", — гласит предложение.

После того, как бумажные оригами будут запущены, Роскомнадзор предлагает спустя час собрать найденные рядом с домом мячики.

Ранее сообщалось, что работы на объектах к ЧМ-2018 планируется завершить до 1 июня.