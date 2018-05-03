Ещё
SZ: хакеры проникли в сети как минимум двух немецких поставщиков электроэнергии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SZ: хакеры проникли в сети как минимум двух немецких поставщиков электроэнергии 

ТАСС 59 минут назад
БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Хакеры проникли во внутренние сети как минимум двух поставщиков электроэнергии в Германии. Об этом сообщила в четверг газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, нападение произошло летом 2017 года. Тогда германским службам безопасности удалось зафиксировать атаку на ранней стадии и отразить ее.
Как пишет газета, кибернападение, по всей видимости, осуществила та же группа хакеров, которая ответственна за проникновение в компьютерные сети энергокомпаний на Украине в декабре 2016 года. Тогда им удалось на время отключить свет в Киеве, напомнило издание.
ТАСС: последние новости
Роскомнадзор: предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России нет Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров Глава минюста ФРГ в письме Цукербергу потребовала от Facebook новых мер по защите данных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская нефть уходит из Европы
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня29
Китайцы атаковали летчиков США
Путин провел массовые отставки465
Windows сломал компьютеры по всему миру
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение