«Яндекс» благодаря блокировкам Роскомнадзора остался лидером медиарейтинга

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга была проанализирована 4 271 001 публикация СМИ за период с 23 по 29 апреля 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу остается «Яндекс» . СМИ писали, что его IP-адреса появились в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора . В компании заявили, что ждут от Роскомнадзора разъяснений. В «Яндексе» отметили, что «несвобода и отсутствие выбора для пользователей» стали самыми опасными последствиями блокировок.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Русала» . Акции компании на открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене: они укрепились после заявления Минфина США о возможном снятии санкций с компании. Вашингтон выразил готовность снять ограничения с «Русала», если ее совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней.

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

«Яндекс»

31 326,1 «Русал»

31 152,9 «Ростелеком»

23 966,9 Бизнесмены недели

Лидером по МедиаИндексу стал Павел Дуров . СМИ писали, что основатель Telegram прокомментировал сбой в работе мессенджера у европейских пользователей и принес им свои извинения.

Самое заметное перемещение в рейтинге у Михаила Гуцериева . Входящий в группу «Сафмар» бизнесмена продавец электроники и бытовой техники « М. Видео » закрыл сделку по покупке 100% ритейлера «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей.

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

Павел Дуров Telegram

30 487,5 Олег Дерипаска предприниматель

4 963,5 Михаил Гуцериев предприниматель

3 730,9