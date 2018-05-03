«Яндекс» благодаря блокировкам Роскомнадзора остался лидером медиарейтинга 

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга была проанализирована 4 271 001 публикация СМИ за период с 23 по 29 апреля 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу остается «Яндекс». СМИ писали, что его IP-адреса появились в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. В компании заявили, что ждут от Роскомнадзора разъяснений. В «Яндексе» отметили, что «несвобода и отсутствие выбора для пользователей» стали самыми опасными последствиями блокировок.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Русала». Акции компании на открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене: они укрепились после заявления Минфина США о возможном снятии санкций с компании. Вашингтон выразил готовность снять ограничения с «Русала», если ее совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
«Яндекс»
60 038,4 «Газпром»
52 440,0 Сбербанк
45 322,1 «Почта России»
31 326,1 «Русал»
31 152,9 «Ростелеком»
28 494,2 26 553,6 26 034,8 «Роснефть»
24 057,9 «Ростех»
23 966,9 Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Павел Дуров. СМИ писали, что основатель Telegram прокомментировал сбой в работе мессенджера у европейских пользователей и принес им свои извинения.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Михаила Гуцериева. Входящий в группу «Сафмар» бизнесмена продавец электроники и бытовой техники «М. Видео» закрыл сделку по покупке 100% ритейлера «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Павел Дуров Telegram
30 487,5 Олег Дерипаска предприниматель
10 236,6 Герман Греф Сбербанк
6 623,2 Алексей Миллер «Газпром»
6 356,4 Сергей Чемезов «Ростех»
5 807,2 Леонид Михельсон «Новатэк»
5 581,3 Михаил Прохоров предприниматель
4 963,5 Михаил Гуцериев предприниматель
4 028,5 Виктор Вексельберг «Ренова»
3 730,9