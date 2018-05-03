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Google ставит крест на лончере Google Now
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Google ставит крест на лончере Google Now 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Google Now Launcher стал первым публичным лончером от Google. Оболочка работала на представителях линейки Nexus и миллионах других устройств. Выход лончера на пенсию анонсировали ещё в феврале прошлого года, но до дела дошло только сейчас.
Как утверждают представители Android Central, программа перестала быть совместимой с подавляющим большинством смартфонов. Исключением по непонятной причине является BlackBerry KEYone и Pixelbook.
Google Now по-прежнему доступен для загрузки, но приложения лончера больше нет. Если вы хотите получить похожие ощущения, можно попробовать установить Nova Launcher, Action Launcher, Smart Launcher и Android One Lauсher. Также не забывайте Android Go Pixel Launcher, который можно загрузить на устройства с ограниченным объёмом оперативной памяти, начиная с апреля.
Обсудить и вспомнить лучшие особенности лончера Google Now получится в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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