Google ставит крест на лончере Google Now

Google Now Launcher стал первым публичным лончером от Google. Оболочка работала на представителях линейки Nexus и миллионах других устройств. Выход лончера на пенсию анонсировали ещё в феврале прошлого года, но до дела дошло только сейчас.

Как утверждают представители Android Central, программа перестала быть совместимой с подавляющим большинством смартфонов. Исключением по непонятной причине является BlackBerry KEYone и Pixelbook.

Google Now по-прежнему доступен для загрузки, но приложения лончера больше нет. Если вы хотите получить похожие ощущения, можно попробовать установить Nova Launcher, Action Launcher, Smart Launcher и Android One Lauсher. Также не забывайте Android Go Pixel Launcher, который можно загрузить на устройства с ограниченным объёмом оперативной памяти, начиная с апреля.

