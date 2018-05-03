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Роскомнадзор устраивает флешмоб в поддержку интернета на ЧМ-2018
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Роскомнадзор устраивает флешмоб в поддержку интернета на ЧМ-2018 

BFM.RU 1 час назад
Роскомнадзор предлагает россиянам в четверг принять участие во флешмобе, посвященном качественному интернету на стадионах чемпионата мира по футболу, и в 19:00 по местному времени выбросить из окон бумажные мячики. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».
«Через час после акции обязательно соберите все мячики, которые Вы найдете у Вашего дома», — напоминают в Роскомнадзоре.
К сообщению прилагается ссылка на видео с инструкцией, как собрать бумажный мячик для флешмоба.
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