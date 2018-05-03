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Роскомнадзор ответил на «самолетики» Telegram
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Роскомнадзор ответил на «самолетики» Telegram своей акцией 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Роскомнадзор в соцсетях призвал пользователей поучаствовать в акции в поддержку высокого качества интернета на стадионах ЧМ-2018.
«Всех, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах ЧМ-2018, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами сегодня ровно в 19.00 по местному времени», — говорится сообществе Роскомнадзора во «ВКонтакте».
В сообщении говорится, что через час после акции участникам нужно обязательно собрать все мячики, которые найденные возле их домов. Также ведомство опубликовало видео с инструкцией, как сделать бумажный мяч.
Акция Роскомнадзора стала своеобразным ответом на акцию в поддержку мессенджера Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров в ответ на действия Роскомнадзора призывал россиян запустить бумажные самолетики в знак поддержки. Дуров также просил пользователей после завершения флешмоба собирать все самолетики, чтобы не мусорить.
В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.
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