Роскомнадзор ответил на «самолетики» Дурова

Роскомнадзор предложил россиянам запустить из окон бумажные мячики в поддержку быстрого интернета на стадионах в преддверии ЧМ-2018. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети ВКонтакте.
«Устойчивый и быстрый интернет на стадионе уже давно — предмет первой необходимости. Особенно, когда играет сборная России (чтобы делиться впечатлениями с друзьями, конечно)», — говорится в сообщении.
Бумажные мячики из окон должны были полететь в 19.00 по Москве. После этого в ведомстве предложили выйти на улицы и убрать мячики.
Акция, предложенная Роскомнадзором, напоминает аналогичную акцию в поддержку мессенджера Telegram, предложенную ее основателем Павлом Дуровым. 22 апреля в 19.00 пользователи мессенджера запускали из окон бумажные самолетики. Дуров также призвал выйти на «небольшой субботник» и подобрать выпущенные из окон самолетики.