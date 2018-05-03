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Роскомнадзор ответил на «самолетики» Дурова
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Роскомнадзор подшутил над Дуровым 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Роскомнадзор предложил россиянам запустить из окон бумажные мячики в поддержку быстрого интернета на стадионах в преддверии ЧМ-2018. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети ВКонтакте.
«Устойчивый и быстрый интернет на стадионе уже давно — предмет первой необходимости. Особенно, когда играет сборная России (чтобы делиться впечатлениями с друзьями, конечно)», — говорится в сообщении.
Бумажные мячики из окон должны были полететь в 19.00 по Москве. После этого в ведомстве предложили выйти на улицы и убрать мячики.
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Акция, предложенная Роскомнадзором, напоминает аналогичную акцию в поддержку мессенджера Telegram, предложенную ее основателем Павлом Дуровым. 22 апреля в 19.00 пользователи мессенджера запускали из окон бумажные самолетики. Дуров также призвал выйти на «небольшой субботник» и подобрать выпущенные из окон самолетики.
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