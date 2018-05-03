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Консорциум R3 выпустил обновление Corda 3.1
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Консорциум R3 выпустил обновление Corda 3.1 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Команда разработчиков консорциума R3 презентовал обновление платформы Corda до версии 3.1, в котором улучшены показатели работы, добавлены новые функции и устранены проблемы в работе.
Новая версия получила название Corda Enterprise. По сравнению с предыдущими вариантами, она работает более стабильно на корпоративном уровне, улучшена производительность, добавлена интероперабельность и возможность импорта данных из других версий платформы, исправлена некорректная работа CorDapps и другие изменения.
Предприятия, использующие продукт теперь смогут управлять своей деятельностью, производить мониторинг и двойную проверку работы. Помимо тестирования, Corda Enterprise была интегрирована в приложение финансовой компании Finastra Lendercomm. Все разработчики, успешно прошедшие тестирование, будут получать цифровой сертификат, подтверждающий это.
К концу года планируется добавить сервис идентификации, сеть, в которой бизнес сможет взаимодействовать с партнерами и клиентами, службу консенсуса и поддержки пользователей.
Corda — это частная децентрализованная платформа, которая разработана только для поддержки финансовых приложений. Она позволяет работать со смарт-контрактами на JVM, может использовать различные алгоритмы консенсуса, узлы, но не является блокчейн-проектом.
текст: Иван Маличенко, фото: CoinVedi
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