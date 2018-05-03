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Роскомнадзор предложил выбрасывать из окон бумажные мячи в поддержку устойчивого Интернета
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Роскомнадзор предложил выбрасывать из окон бумажные мячи в поддержку устойчивого Интернета 

Банки.ру 24 минуты назад
Роскомнадзор призвал принять участие в акции в поддержку высокого качества Интернета на стадионах ЧМ-2018, запустив из окна бумажный мячик-оригами.
«Всех, кто поддерживает высокое качество Интернета на стадионах ЧМ-2018, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами сегодня ровно в 7 вечера по местному времени», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
К сообщению также прикреплена ссылка на 20-минутное видео о том, как сложить мячик из бумаги.
«Через час после акции обязательно соберите все мячики, которые вы найдете у вашего дома», — подчеркивают в Роскомнадзоре.
Ранее похожую акцию организовала администрация мессенджера Telegram, который Роскомнадзор блокирует в России с 16 апреля. «Если вы поддерживаете свободный Интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», — говорилось в сообщении мессенджера. В нем также предлагалось через час после акции собрать самолетики возле своего дома.
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