После закрытия WebStresser количество DDoS-атак снизилось на 60%

Компания Link11, занимающаяся противодействием атакам DDoS, утверждает, что после закрытия сервиса WebStresser количество подобных атак снизилось на 60%. Напомним, что WebStresser.org являлся крупнейшим сервисом платных DDoS-атак.

В опубликованном Link11 отчете утверждается, что закрытие WebStresser оказал значительное влияние на организацию DDoS-атак, особенно в Европе.

«Наш специальный центр мониторинга активности DDoS, который отслеживает новые эпизоды 24/7, зарегистрировал снижение количества DDoS-атак, особенно это было заметно 25 и 26 апреля. Мы связываем это с закрытием сервиса WebStresser», — отметил представитель компании. — «Примерно на 60% снизилась вредоносная активность, атаковавшая цели в Европе».

Однако специалисты подчеркивают, что этот спад имеет временный характер, они ожидают, что в будущем все вернется к прошлым цифрам за счет появления новых сервисов, организовывающих DDoS-атаки.

Напомним, что правоохранительные органы Америки, Великобритании Нидерландов поспособствовали прекращению деятельности крупнейшего сервиса WebStresser.org, позволяющего за определенную плату заказать DDoS-атаки.

Ранее домен располагался по адресу Webstresser.co, операция по ликвидации сервиса получила имя «Operation Power Off». С помощью услуг WebStresser любой пользователь мог заказать кибератаку типа DDoS на чем-либо не угодивший ему веб-ресурс.

На момент закрытия сервис насчитывал 136 000 зарегистрированных пользователей. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью уточнило, что сервисом DDoS-атак можно воспользоваться всего за $14,99, это позволит любым пользователям, даже не обладающим каким-либо знаниями в данной области, проводить массированные атаки на неугодные сайты.