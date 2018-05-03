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После закрытия WebStresser количество DDoS-атак снизилось на 60%
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Популярный российский блогер найден мертвым

После закрытия WebStresser количество DDoS-атак снизилось на 60% 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Компания Link11, занимающаяся противодействием атакам DDoS, утверждает, что после закрытия сервиса WebStresser количество подобных атак снизилось на 60%. Напомним, что WebStresser.org являлся крупнейшим сервисом платных DDoS-атак.
В опубликованном Link11 отчете утверждается, что закрытие WebStresser оказал значительное влияние на организацию DDoS-атак, особенно в Европе.
«Наш специальный центр мониторинга активности DDoS, который отслеживает новые эпизоды 24/7, зарегистрировал снижение количества DDoS-атак, особенно это было заметно 25 и 26 апреля. Мы связываем это с закрытием сервиса WebStresser», — отметил представитель компании. — «Примерно на 60% снизилась вредоносная активность, атаковавшая цели в Европе».
Однако специалисты подчеркивают, что этот спад имеет временный характер, они ожидают, что в будущем все вернется к прошлым цифрам за счет появления новых сервисов, организовывающих DDoS-атаки.
Напомним, что правоохранительные органы Америки, Великобритании и Нидерландов поспособствовали прекращению деятельности крупнейшего сервиса WebStresser.org, позволяющего за определенную плату заказать DDoS-атаки.
Ранее домен располагался по адресу Webstresser.co, операция по ликвидации сервиса получила имя «Operation Power Off». С помощью услуг WebStresser любой пользователь мог заказать кибератаку типа DDoS на чем-либо не угодивший ему веб-ресурс.
На момент закрытия сервис насчитывал 136 000 зарегистрированных пользователей. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью уточнило, что сервисом DDoS-атак можно воспользоваться всего за $14,99, это позволит любым пользователям, даже не обладающим каким-либо знаниями в данной области, проводить массированные атаки на неугодные сайты.
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