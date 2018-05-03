Роскомнадзору предлагают предупреждать сайты о блокировке

По словам Германа Клименко, на совещании с представителями интернет-отрасли обсудили развитие российского интернета, вопросы совершенствования законодательства и саморегулирования в отрасли.

Советник президента считает, что в России слабое законодательство в этой области. В то же время у представителей индустрии есть идеи, как улучшить ситуацию в отрасли. Например, они предлагают обязать Роскомнадзор уведомлять интернет-ресурсы о предстоящей блокировке за несколько дней.