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Роскомнадзору предлагают предупреждать сайты о блокировке
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Роскомнадзору предлагают предупреждать сайты о блокировке 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
На совещании у президента обсудили возможность уведомления интернет-ресурсов о предстоящей блокировке, сообщил советник главы государства Герман Клименко в пресс-центре «Парламентской газеты».
По словам Германа Клименко, на совещании с представителями интернет-отрасли обсудили развитие российского интернета, вопросы совершенствования законодательства и саморегулирования в отрасли.
Советник президента считает, что в России слабое законодательство в этой области. В то же время у представителей индустрии есть идеи, как улучшить ситуацию в отрасли. Например, они предлагают обязать Роскомнадзор уведомлять интернет-ресурсы о предстоящей блокировке за несколько дней.
Поводом для совещания у президента стала ситуация на фоне блокировки мессенджера Telegram и сбоев в работе других сетевых сервисов. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер по решению Таганского суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, пострадала работоспособность ряда крупных сетевых ресурсов. В Роскомнадзоре это объясняли «технологическими особенностями работы системы».
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