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Хакер установил полноценную Windows 10 для компьютеров на смартфон Lumia
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Хакер установил полноценную Windows 10 для компьютеров на смартфон Lumia 

Ferra.ru 1 час назад
После того, как Microsoft официально признала смерть Windows Phone и Windows 10 Mobile, смартфоны Lumia перестали получать обновления, а разработчики приложений стали постепенно отказываться от выпуска приложений для непопулярной (менее 1% рыночной доли) платформы. Но флагманы Nokia/Microsoft Lumia до сих пор нельзя назвать аппаратно устаревшими, поэтому энтузиасты не теряют надежды и пытаются заставить смартфоны работать с альтернативными операционными системами.
К примеру, программист по имени Бен опубликовал в своём Twitter запись, на которой Lumia 950 XL (обзор) запускает полноценную Windows 10 взамен смартфонной Windows 10 Mobile. На видео мы видим процесс установки Windows таким, каким он обычно бывает на компьютерах и ноутбуках.
Вопреки тому, что смартфон Lumia 950 XL, как и Windows для настольных компьютеров, тоже разработан Microsoft, запустить на нём систему для ПК очень сложно. Бен рассказал, что для совместимости системы со смартфонным чипсетом (процессором) ему пришлось собственноручно написать часть драйверов для смартфона и исползовать TianoCore — альтернативную реализацию UEFI (BIOS) с открытым кодом. Ранее запустить полноценную Windows 10 удавалось лишь на прототипе Lumia 950 XL с прошивкой, которой не было в открытом доступе.
Напомним, что Microsoft однажды пробовала выпускать ноутбуки и планшеты с характерными для мобильников ARM-процессорами, но потерпела неудачу (проект Windows RT). Однако в 2017 году компания снова заявила о намерении выпустить выносливые ARM-ноутбуки в партнёрстве с Qualcomm.
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