Дуров объявил время и место митинга в поддержку Telegram в Петербурге

Акция пройдет сегодня, 1 мая.

«В 2012 именно в Петербурге была начата работа над Telegram, и мы гордимся тем, что сегодня Telegram используется миллионами петербуржцев. Шествие и митинг 1 мая в Петербурге — историческая возможность поддержать Telegram и свободу интернета», — написал создатель Telegram.

Сбор участников начнется в 11:00 у дома 5/3 на Лиговском проспекте. В 11:35 колона двинется от Лиговского проспекта по Невскому проспекту и Садовой улице к Марсовому полю, где в 12:35 пройдет митинг.