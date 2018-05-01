Ещё
Дуров объявил время и место митинга в поддержку Telegram в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Популярный российский блогер найден мертвым
Популярный российский блогер найден мертвым

Дуров объявил время и место митинга в поддержку Telegram в Петербурге 

Собака 1 мая 2018
Фото: Собака
Акция пройдет сегодня, 1 мая.
«В 2012 именно в Петербурге была начата работа над Telegram, и мы гордимся тем, что сегодня Telegram используется миллионами петербуржцев. Шествие и митинг 1 мая в Петербурге — историческая возможность поддержать Telegram и свободу интернета», — написал создатель Telegram.
Сбор участников начнется в 11:00 у дома 5/3 на Лиговском проспекте. В 11:35 колона двинется от Лиговского проспекта по Невскому проспекту и Садовой улице к Марсовому полю, где в 12:35 пройдет митинг.
Собака: последние новости
Министр связи Никифоров допустил блокировку Viber вслед за Telegram Павел Дуров: «При подготовке теракта в Петербурге использовался не Telegram, а WhatsApp» В Ленобласти установили памятник Telegram
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ148
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии359
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе40
В России могут ввести новый налог169
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber9
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение