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Роскомнадзор не увидел предпосылок для блокировки Viber
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Популярный российский блогер найден мертвым

Роскомнадзор не увидел предпосылок для блокировки Viber 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Оснований для блокировки Viber на территории России нет. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Пока никаких предпосылок по блокировке нет", — приводит его слова ТАСС.
Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.
16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Тем не менее, мессенджер уже две с половиной недели остается доступным для российских пользователей.
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