Роскомнадзор не увидел предпосылок для блокировки Viber

"Пока никаких предпосылок по блокировке нет", — приводит его слова ТАСС

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Тем не менее, мессенджер уже две с половиной недели остается доступным для российских пользователей.