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В РФ начали блокировать VPN-сервисы из-за Telegram
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В России начали блокировать VPN-сервисы из-за Telegram 

Рамблер 3 часа назад
Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, которые можно было использовать для обхода блокировки Telegram. Об этом рассказал журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин, передает РИА «Новости».
Под блокировку могут попасть еще 15 иностранных хостинг-провайдеров, которые предоставляют опальному мессенджеру свои IP-адреса. Сейчас Роскомнадзор ведет с ними переговоры.
Он добавил, что сейчас
>> Еще один мессенджер заблокируют в России
Согласно решению Таганского суда Москвы от 13 апреля, мессенджер Telegram подлежит блокированию на территории РФ до тех пор, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.
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