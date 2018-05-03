В РФ начали блокировать VPN-сервисы из-за Telegram

Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, которые можно было использовать для обхода блокировки Telegram. Об этом рассказал журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин, передает РИА «Новости».
Под блокировку могут попасть еще 15 иностранных хостинг-провайдеров, которые предоставляют опальному мессенджеру свои IP-адреса. Сейчас Роскомнадзор ведет с ними переговоры.
Он добавил, что сейчас
Согласно решению Таганского суда Москвы от 13 апреля, мессенджер Telegram подлежит блокированию на территории РФ до тех пор, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.