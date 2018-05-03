В РФ начали блокировать VPN-сервисы из-за Telegram

В России начали блокировать VPN-сервисы из-за Telegram

Под блокировку могут попасть еще 15 иностранных хостинг-провайдеров, которые предоставляют опальному мессенджеру свои IP-адреса. Сейчас Роскомнадзор ведет с ними переговоры.

Он добавил, что сейчас