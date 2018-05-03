Роскомнадзор троллит Telegram запуском бумажных мячиков к ЧМ-2018

Роскомнадзор троллит Telegram запуском бумажных мячиков к ЧМ-2018Руководство Роскомнадзора оказалось коварнее, чем мы думали. Ведомство запускает акцию в честь Чемпионата мира 2018.

РКН анонсировал акцию «в поддержку быстрого интернета» на своей странице ВКонтакте.

Ровно такая же акция протеста проходила в прошлое и позапрошлое воскресенье.

Только тогда пользователи мессенджера должны были запустить из окон бумажные самолётики в 7 часов вечера. В поддержку Telegram.

Интересно, сколько мы сегодня увидим бумажных мячиков?