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Роскомнадзор троллит Telegram запуском бумажных мячиков к ЧМ-2018
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Роскомнадзор троллит Telegram запуском бумажных мячиков к ЧМ-2018 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Роскомнадзор троллит Telegram запуском бумажных мячиков к ЧМ-2018Руководство Роскомнадзора оказалось коварнее, чем мы думали. Ведомство запускает акцию в честь Чемпионата мира 2018.
РКН анонсировал акцию «в поддержку быстрого интернета» на своей странице ВКонтакте.
Ровно такая же акция протеста проходила в прошлое и позапрошлое воскресенье.
Только тогда пользователи мессенджера должны были запустить из окон бумажные самолётики в 7 часов вечера. В поддержку Telegram.
Интересно, сколько мы сегодня увидим бумажных мячиков?
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