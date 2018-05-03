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Роскомнадзор пока не видит предпосылок для блокировки Viber в России
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Роскомнадзор пока не видит предпосылок для блокировки Viber в России 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России пока нет, заявил журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Сейчас пока по Viber никаких предпосылок по блокировке нет", — сказал он.
Субботин пояснил, что под блокировку может попасть любой сервис, включенный в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), не исполняющий требования, предусмотренные законодательством.
"У нас закон, какой есть. Как вы видели на примере Telegram, любой мессенджер, любая площадка, которая является ОРИ и не дает те данные, которые необходимо дать по закону ФСБ, может попасть под блокировку", — сказал замглавы Роскомнадзора. Однако Viber пока не включен в реестр ОРИ.
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