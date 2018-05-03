Роскомнадзор пока не видит предпосылок для блокировки Viber в России

"Сейчас пока по Viber никаких предпосылок по блокировке нет", — сказал он.

Субботин пояснил, что под блокировку может попасть любой сервис, включенный в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), не исполняющий требования, предусмотренные законодательством.