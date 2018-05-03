СМИ: в комплекте с новым iPhone будет идти «быстрая» зарядка

Устройство будет обладать мощностью 18 Вт и сможет полностью зарядить батарею смартфона всего за час.

В комплектацию к новому iPhone 9, который выйдет уже в 2018 году, войдет новое сверхмощное зарядное устройство. Об этом сообщает профильное издание Gadgets 360.

Сообщается, что за новинку пользователям «яблочной» продукции не придется доплачивать, как, например, за ранее вышедшие у Apple беспроводные наушники AirPods.

Отличие нового девайса заключается в том, что с его помощью владельцы модели iPhone 9 смогут зарядить свой телефон в два раза быстрее, чем прежде. 50% заряженной батареи можно будет получить всего 30 минут. Сейчас на ту же самую процедуру требуется приблизительно 1,5 часа.

Отмечается, что вместе с новой моделью телефона и зарядным устройством пользователи также получат кабель с двумя разъемами USB-C и Lightning, что сделает возможным подключения гаджета к компьютерам «яблочного» производства Macbook.