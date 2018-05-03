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СМИ: в комплекте с новым iPhone будет идти «быстрая» зарядка
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СМИ: в комплекте с новым iPhone будет идти «быстрая» зарядка 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Устройство будет обладать мощностью 18 Вт и сможет полностью зарядить батарею смартфона всего за час.
В комплектацию к новому iPhone 9, который выйдет уже в 2018 году, войдет новое сверхмощное зарядное устройство. Об этом сообщает профильное издание Gadgets 360.
Сообщается, что за новинку пользователям «яблочной» продукции не придется доплачивать, как, например, за ранее вышедшие у Apple беспроводные наушники AirPods.
Отличие нового девайса заключается в том, что с его помощью владельцы модели iPhone 9 смогут зарядить свой телефон в два раза быстрее, чем прежде. 50% заряженной батареи можно будет получить всего 30 минут. Сейчас на ту же самую процедуру требуется приблизительно 1,5 часа.
Отмечается, что вместе с новой моделью телефона и зарядным устройством пользователи также получат кабель с двумя разъемами USB-C и Lightning, что сделает возможным подключения гаджета к компьютерам «яблочного» производства Macbook.
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