Viber под угрозой: зачем властям новое интернет-сражение при доступном Telegram?

Мессенджер Viber тоже могут заблокировать — точнее, попытаться. Об этом заявил глава Минкомсвязи России в беседе с журналистами «Это вопрос к ФСБ . Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — приводит ТАСС слова министра Николая Никифорова

С одной стороны, заявление главы Минкомсвязи звучит громко. Вот, теперь могут заблокировать и Viber, а результаты попыток блокировки Telegram почувствовали на себе едва ли не все российские пользователи, ведь «веерные блокировки» Роскомнадзора затронули в первую очередь не сам Telegram, а сторонние сайты и даже российский бизнес: правозащитная группа «Агора» сообщала о десятках обращений от огульно заблокированных компаний. С другой стороны, заблокировать Telegram до сих пор не удалось, хотя, как не устают повторять чиновники Роскомнадзора, Минкомсвязи и других ведомств, «решение суда выполняется».

Так что теперь делать власти? Своим мнением с Business FM поделился бывший замминистра связи России, президент Фонда информационной демократии Илья Массух

Илья Массух бывший замминистра связи России, президент Фонда информационной демократии «Как показывает опыт, технические возможности Минкомсвязи пока уступают возможностям мессенджеров и каких-то ресурсов в сети по полной блокировке. Поэтому я бы тут посоветовал министру сконцентрировать на усилении технической составляющей, прежде чем приступать к блокировкам каких-то новых ресурсов. Дело в том, что такая неполная блокировк, как мы видим, приводит чуть ли не к увеличению популярности этих ресурсов».

Рассчитывать, что руководство Viberg пойдет навстречу властям, тоже не приходится. Как заявлял ранее операционный директор Viber Media Майкл Шмилов, мессенджер попросту не сможет выполнить требование о предоставлении ключей безопасности. «Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним», — приводило его слова РБК.

Структура конфликта полностью повторяет противостояние российских властей и Telegram: «Дайте ключи» — «У нас их нет». Если предполагать, что и итог будет такой же — попытка блокировки — получится ли у Viber так же эффективно противостоять Роскомнадзору? Или у Павла Дурова есть какое-то ноу-хау? Комментирует гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский

Алексей Раевский гендиректор компании Zecurion «Здесь никакой магии и никакой ядерной физики нет — просто надо к этому заранее подготовиться. Дуров заранее подготовился к этому. Поэтому сейчас мы видим то, что видим. А если разработчики Viber тоже готовились к этому, и имели в виду, что они будут таким образом воевать с каким-то государством, с какими-то спецслужбами, тогда у них тоже есть все шансы выстоять в этой борьбе. Если же нет, тогда, конечно, гораздо проще будет их заблокировать. В принципе, вполне возможно, что это хотят сделать, чтобы хотя бы какой-то успех продемонстрировать, или хотя бы сказать, что его можно продемонстрировать. Потому что считается, что после инаугурации будет меняться состав правительства, и считается, что руководители Роскомнадзора — первые кандидаты на эту смену».

Сам глава Минкомсвязи Никифоров в беседе с журналистами заявил, что решение суда по Telegram выполняется «с переменным успехом». Если предполагать, что Viber попытаются взять наскоком, чтобы отчитаться об успешной блокировке хотя бы одного потенциального канала общения террористов, шансы победить у Роскомнадзора, конечно, есть. Тогда пользователям Viber придется искать другую платформу для общения — да хоть тот же Telegram. Как сказал на прошлой неделе вице-премьер Аркадий Дворкович , «а у меня работает».