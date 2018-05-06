В iOS 13 Apple сделает упор на iPad

iPad может получить ряд интересных функций в следующем году. Об этом сообщает журналист издания Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на внутренние источники, знакомые с ходом разработки. Проект получил кодовое название «Yukon».

По последним данным, планшетные компьютеры Apple получат:

Обновленные приложения «Файлы» и «Фото»

Возможность запуска одного и того же приложения в режиме «Split View»

Вкладки в приложениях, по аналогии с macOS

Новый дизайн рабочего стола

Улучшения для Apple Pencil

Часть функций планировалось показать уже в этом году, однако Apple решила отложить их дебют, чтобы сконцентрироваться на устранении ошибок и улучшении производительности в грядущей iOS 12.

Представленная в прошлом году iOS 11 тоже обладала рядом новшеств для iPad. В их число входит обновленная док-панель, поддержка Drag and Drop, а также клавиатура Quick Type. По всей видимости, компания хочет сделать из своих планшетных компьютеров полноценный рабочий инструмент. Получится ли это у нее — покажет время.