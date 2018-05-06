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В iOS 13 Apple сделает упор на iPad
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В iOS 13 Apple сделает упор на iPad 

Apple Insider 59 минут назад
Фото: Apple Insider
iPad может получить ряд интересных функций в следующем году. Об этом сообщает журналист издания Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на внутренние источники, знакомые с ходом разработки. Проект получил кодовое название «Yukon».
По последним данным, планшетные компьютеры Apple получат:
Обновленные приложения «Файлы» и «Фото»
Возможность запуска одного и того же приложения в режиме «Split View»
Вкладки в приложениях, по аналогии с macOS
Новый дизайн рабочего стола
Улучшения для Apple Pencil
Часть функций планировалось показать уже в этом году, однако Apple решила отложить их дебют, чтобы сконцентрироваться на устранении ошибок и улучшении производительности в грядущей iOS 12.
Представленная в прошлом году iOS 11 тоже обладала рядом новшеств для iPad. В их число входит обновленная док-панель, поддержка Drag and Drop, а также клавиатура Quick Type. По всей видимости, компания хочет сделать из своих планшетных компьютеров полноценный рабочий инструмент. Получится ли это у нее — покажет время.
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