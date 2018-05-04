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Почему Apple стала реже показывать новый iPad
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Почему Apple стала реже показывать новый iPad 

Apple Insider 54 минуты назад
Фото: Apple Insider
Многие заметили, что в последнее время Apple менее охотно представляет новые планшеты: тот же iPad 2018 нацелен на образовательный сегмент, поэтому устройство было представлено на школьной конференции. На то есть свои причины — мировой рынок планшетов сейчас переживает далеко не лучшие времена.
Как сообщили эксперты, опрошенные изданием DigiTimes, на протяжении 13 кварталов рынок планшетов стремительно сокращается. В прошлом квартале производители суммарно продали на 8% устройств меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А в начале 2018 года количество реализованных планшетов упало еще сильнее — до 38 миллионов гаджетов.
Падение связывают не только с тем, что Apple стала реже представлять новые планшеты. Дело также в падении интереса со стороны пользователей и большом цикле обновления данных устройств. Так, многие до сих пор пользуются iPad, купленными в 2012-2013 годах. С iPhone представить такое сложно.
Дальнейший прогноз неутешителен — аналитики считают, что рынок планшетов продолжит падение вплоть до осени. Вывести его из этого состояния сможет только Apple, представив устройства, которые действительно заинтересуют покупателей.
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