Платёжный сервис Google Pay заработал на iOS и в вебе

Компания Google объявила о начале распространения сервиса Google Pay в десктопных веб-сервисах и на мобильных устройствах на платформе iOS.

Напомним, в январе 2018 года компания Google сообщила о своём решении объединить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым брендом Google Pay, создав универсальное платежное решение. В феврале оно начало внедряться на Android.

В ближайшее время с помощью Google Pay можно будет расплачиваться при онлайн-шопинге в браузерах Chrome, Safari и Firefox, а также в обычных магазинах через бесконтактные терминалы с помощью iPhone и iPad.