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Платёжный сервис Google Pay заработал на iOS и в вебе
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Платёжный сервис Google Pay заработал на iOS и в вебе 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Google объявила о начале распространения сервиса Google Pay в десктопных веб-сервисах и на мобильных устройствах на платформе iOS.
Напомним, в январе 2018 года компания Google сообщила о своём решении объединить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым брендом Google Pay, создав универсальное платежное решение. В феврале оно начало внедряться на Android.
В ближайшее время с помощью Google Pay можно будет расплачиваться при онлайн-шопинге в браузерах Chrome, Safari и Firefox, а также в обычных магазинах через бесконтактные терминалы с помощью iPhone и iPad.
Для использования Google Pay требуется привязать к аккаунту Google (Google Account) банковские карты или другие виды карт. На данный момент Google Pay доступен в Австралии, Канаде, Польше, России, Великобритании и США.
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