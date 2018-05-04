Google Pay заработает в интернет-браузерах Chrome, Firefox и Safari

Брюсселе. Платежный сервис Google Pay интегрируется в интернет-браузеры Chrome, Firefox и Safari, сообщили в Google. Теперь осуществлять платежи через интернет-браузер можно на любом устройстве, передает собкор Банки.ру

В компании подчеркнули, что Google Pay работает на разных устройствах, в том числе на ПК и мобильной платформе iOS. Платежная информация пользователя защищена: продавцу не передаются реквизиты карты, а лишь номер виртуального счета.

Сервис Google Pay также предложил пользователям новую функцию — возможность обновлять информацию новой карты, если старый «пластик» был утерян или срок его действия истек. Как только банк выдает клиенту новую карту, Google Pay автоматически получит ее данные, поэтому пользователю не нужно вручную вводить их снова.

В феврале 2018 года компания Google запустила объединенный платежный сервис Google Pay, взамен приложений Android Pay, Google Wallet и Google Assistant — функцию автоматического заполнения платежной информации для быстрых онлайн-покупок.

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