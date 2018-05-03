«Вундеркинд» из Facebook создает игровой стартап в Google

В недрах Area 120 — внутреннего инкубатора Google , в рамках которого сотрудники могут посвящать все свое рабочее время собственным идеям и проектам, — создается новая мобильная игра с элементами социальной сети. Основателем и соучредителем стартапа Arcade выступает Майкл Сейман — 21-летний вундеркинд-разработчик, покинувший Facebook ради работы в Google.

Сейман известен как создатель фотоприложения 4 Snaps. Facebook взяла программиста-самоучку на стажировку в 17-летнем возрасте, а в штат его перевели год спустя. В 2017-м Сейман ушел из компании Марка Цукерберга , а уже в августе присоединился к команде разработчиков «Ассистента Google» на должность менеджера по продукту.

Представители поисковика, не вдаваясь в детали, подтвердили существование новообразованного стартапа, который «ориентирован на мобильные игры с друзьями». По данным Bloomberg, в рамках Area 120 проект получает все необходимое финансирование для найма персонала и маркетинга.

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Первый продукт Arcade может увидеть свет этим летом. Источник агентства описывает его как приложение, не связанное ни с одной из социальных сетей. Регистрироваться в нем нужно будет по номеру телефона. Когда игра разрастется, она сама станет неким подобием соцсети, сообщил информатор.