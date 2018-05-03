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Смартфон следит за вами: отключаем функции слежения Android
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Смартфон следит за вами: отключаем функции слежения Android 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Android собирает все данные о ваших действиях и отправляет их в Google. К счастью, функции отслеживания можно отключить, и мы расскажем, как это сделать.
Все скриншоты созданы в Android 6, в других версиях системы названия пунктов меню могут незначительно отличаться.
Выключаем функции слежения Android Итак, чтобы скрыться от взора Google, следуйте нашей инструкции: Сначала откройте «Настройки» на Android-смартфоне. В категории «Google» вы найдете пункт «Конфиденциальность».
Чтобы отключить сохранение ваших перемещений, откройте «Настройки поиска», раздел «Сохранять историю местоположения». Отметьте «Не сохранять», промотайте страницу вниз и подтвердите изменения. Откроется страница Google, где надо будет поставить галочку, что вы не робот. Только после этого настройки будут сохранены, а смартфон перестанет собирать данные о ваших перемещениях.
В меню «Конфиденциальность» в разделе «Отслеживание действий» вы также найдете несколько функций, которые можно отключить, если это необходимо. Например, историю голосового управления или поиска в YouTube.
В категории «Настройки рекламных предпочтений» можно избавиться от персонализированной рекламы или подстроить ее «под себя». Удаленная очистка смартфона: отключаем трекинг Функция «Найти мое устройство» позволяет отслеживать, блокировать и очищать смартфон на Android в случае его потери. Если эта функция отслеживания вас смущает, вы можете ее отключить. Откройте настройки и в меню «Google» выберите категорию «Безопасность». Эта функция также может находиться в подкатегории расширенных настроек.
Чтобы отключить трекинг, снимите флажок в пункте «Найти устройство». Читайте также: Как создавать закладки на главном экране Android
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