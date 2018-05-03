В Ростове откроют еще один фонтан

Новый фонтан построят у здания Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону. Информация об этом появилась на странице одного из пользователей соцсети Facebook.

Представитель ДГТУ пока не сообщил, кто является автором проекта и когда фонтан будет построен.

О том, как будет выглядеть фонтан, мы узнаем после 9 мая — Я могу подтвердить информацию, но все детали раскроем на пресс-конференции, — рассказал руководитель информационной службы ДГТУ Павел Герасин.

По его словам, пресс-конференция состоится на следующей неделе, после 9 мая.