Ещё
В Ростове откроют еще один фонтан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове откроют еще один фонтан 

161.ru 20 минут назад
Фото: 161.ru
Новый фонтан построят у здания Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону. Информация об этом появилась на странице одного из пользователей соцсети Facebook.
Представитель ДГТУ пока не сообщил, кто является автором проекта и когда фонтан будет построен.
О том, как будет выглядеть фонтан, мы узнаем после 9 мая  — Я могу подтвердить информацию, но все детали раскроем на пресс-конференции, — рассказал руководитель информационной службы ДГТУ Павел Герасин.
По его словам, пресс-конференция состоится на следующей неделе, после 9 мая.
161.ru: последние новости
В доме семьи Дибровых случился ночной пожар В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Суд принял решение о блокировке Telegram в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы49
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов134
В Сирии разбился российский истребитель575
Полномочия Медведева передадут Кудрину984
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка120
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение