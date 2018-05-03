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Google Lens определяет породы собак и кошек
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Google Lens определяет породы собак и кошек
Petstory
36 минут назад
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Фото:
Petstory
Многообещающий сервис
Google
Lens, которым можно пользоваться с помощью приложения Google Photos на устройствах iOS и Android, недавно обзавелся новой функцией: теперь он может распознавать породы собак и кошек.
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