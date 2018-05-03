Технологические гиганты критикуют внедрение бэкдора в шифрование

Коалиция техногигантов Кремниевой долины в очередной раз высказалась против внедрения бэкдора в шифрование, которое власти хотят реализовать соответствующими законопроектами. Такой подход поможет правоохранительным органам получать доступ к заблокированным и зашифрованным устройствам.

Корпорации выступили с резкой критикой подобной инициативы, продолжая отстаивать позицию сильного шифрования и осуждать попытки подорвать технологию.

«В последних отчетах описываются новые предложения по разработке уязвимостей в устройствах и сервисах. Однако в них содержатся технические и конструктивные проблемы, на которые в течение многих лет обращали внимание исследователи безопасности », — говорится в заявлении техногигантов.

Новая волна критики была спровоцирована статьей бывшего главного разработчика программного обеспечения Microsoft Рэя Оззи, описывающая новый взгляд на депонирование ключей.

Поскольку шифрование зачастую препятствует полицейским расследованиям, правоохранительные органы будут пытаться навязать корпорациям решение этой проблемы, даже если это придется сделать в судебном порядке.

Однако специалисты в области криптографии продолжают твердить, что невозможно ослабить шифрование без риска, что этой слабостью воспользуются киберпреступники.

«Ослабление шифрования, что неизбежно причин ущерб безопасности и конфиденциальности, не является решением в данной ситуации», — продолжают представители корпораций.