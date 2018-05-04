Ещё
Во «ВКонтакте» нашли аналог телеграм-каналов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Во «ВКонтакте» нашли аналог телеграм-каналов 

Фонтанка.Ру 1 час назад
Социальная сеть «ВКонтакте» работает над новым сервисом, который по функциональности напоминает каналы в Telegram. Как скоро он будет доступен пользователям, соцсеть умалчивает.
Как сообщает «Код Дурова» kod.ru/vkontakte-razrabatyvaet-kanaly/ 4 мая, функцию создания каналов в коде приложения «ВКонтакте» нашли участники сообщества «Багосы». В тестовой версии они напоминают чаты «ВКонтакте», но как им в Telegram, писать комментарии их подписчики не могут. Кроме того, предусмотрена возможность отключить уведомления.
Руководитель пиар-отдела «ВКонтакте» Дмитрий Лушников подтвердил изданию, что соцсеть на постоянной основе тестирует новые функции как в чатах, так и в других сервисах. Однако в ближайшее время, по его словам, новые возможности запускать не планируют.
С 16 апреля Роскомнадзор по решению суда блокирует Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Регулятор уже включил в черный список около 20 млн IP-адресов, связанных с крупными технологическими компаниями, однако Telegram по-прежнему продолжает работать. Удар пришёлся на другие сервисы, в том числе — «ВКонтакте», адреса которого угодили в черный список «случайно». www.fontanka.ru/2018/04/27/023/ Соцсеть на подобную промашку ответила введением своей системы шифрования и запустила особо защищённую функцию видеозвонков. www.fontanka.ru/2018/04/28/038/
Это неполный текст новости
Фонтанка.Ру: последние новости
Павел Дуров позвал москвичей на митинг за свободу интернета Клименко: Мы сделаем свой «белый VPN» без Telegram Роскомнадзор нашел за рубежом виновных в массовых сбоях в Рунете
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу253
Певица погибла во время отдыха15
Украина направила России ноту139
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ129
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов201
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение