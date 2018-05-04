Во «ВКонтакте» нашли аналог телеграм-каналов

Социальная сеть «ВКонтакте» работает над новым сервисом, который по функциональности напоминает каналы в Telegram. Как скоро он будет доступен пользователям, соцсеть умалчивает.

Как сообщает «Код Дурова» kod.ru/vkontakte-razrabatyvaet-kanaly/ 4 мая, функцию создания каналов в коде приложения «ВКонтакте» нашли участники сообщества «Багосы». В тестовой версии они напоминают чаты «ВКонтакте», но как им в Telegram, писать комментарии их подписчики не могут. Кроме того, предусмотрена возможность отключить уведомления.

Руководитель пиар-отдела «ВКонтакте» Дмитрий Лушников подтвердил изданию, что соцсеть на постоянной основе тестирует новые функции как в чатах, так и в других сервисах. Однако в ближайшее время, по его словам, новые возможности запускать не планируют.

С 16 апреля Роскомнадзор по решению суда блокирует Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Регулятор уже включил в черный список около 20 млн IP-адресов, связанных с крупными технологическими компаниями, однако Telegram по-прежнему продолжает работать. Удар пришёлся на другие сервисы, в том числе — «ВКонтакте», адреса которого угодили в черный список «случайно». www.fontanka.ru/2018/04/27/023/ Соцсеть на подобную промашку ответила введением своей системы шифрования и запустила особо защищённую функцию видеозвонков. www.fontanka.ru/2018/04/28/038/

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