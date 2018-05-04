«ВКонтакте» создадут аналог Telegram-каналов

Команда социальной сети уже проводит закрытые тестирования подобных «чатов» и, вероятно, в будущем внедрит их в работу.

Программисты «Вконтакте» работают над возможностью создания в своей социальной сети интернет-каналов, передает портал «Кот Дурова».

Сообщается, что нововведение будет напоминать каналы, уже существующие в мессенджере Telegram, который ранее был заблокирован на территории РФ по решению Таганского суда.

Новая разработка будет представлять чат, в котором записи сможет оставлять только его владелец. Для обратной связи подписчик может связаться с администратором канала в личных сообщениях, однако в сам чат оставлять комментарии он не сможет.

Сообщается, что функция будет поддерживаться как на компьютерах, так и в мобильных приложениях.

Однако добавляется, что в ближайшее время запуска новых возможностей не последует, так как они все еще находятся в стадии разработки.