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«ВКонтакте» создадут аналог Telegram-каналов
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«ВКонтакте» создадут аналог Telegram-каналов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Команда социальной сети уже проводит закрытые тестирования подобных «чатов» и, вероятно, в будущем внедрит их в работу.
Программисты «Вконтакте» работают над возможностью создания в своей социальной сети интернет-каналов, передает портал «Кот Дурова».
Сообщается, что нововведение будет напоминать каналы, уже существующие в мессенджере Telegram, который ранее был заблокирован на территории РФ по решению Таганского суда.
Новая разработка будет представлять чат, в котором записи сможет оставлять только его владелец. Для обратной связи подписчик может связаться с администратором канала в личных сообщениях, однако в сам чат оставлять комментарии он не сможет.
Сообщается, что функция будет поддерживаться как на компьютерах, так и в мобильных приложениях.
Однако добавляется, что в ближайшее время запуска новых возможностей не последует, так как они все еще находятся в стадии разработки.
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