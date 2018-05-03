Viber ожидает судьба Telegram

Все только начинается

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров не исключает вероятности того, что мессенджер Viber может быть заблокирован на территории страны по решению суда, как и Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если руководство Viber не сможет выполнить требования Федеральной службы безопасности и соответствовать российскому законодательству, то доступ к мессенджеру в России может быть ограничен.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения их приказа о предоставлении ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — заявил глава Минкомсвязи.

Министр ссылается на Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором в отдельной статье прописаны обязанности организаторов распространения информации (ОРИ).

Так, мессенджеры, находящиеся в реестре ОРИ, обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам ключи шифрования, с помощью которых возможно декодировать личную переписку пользователей, находящихся под подозрением.

Тем не менее, на момент написания заметки Viber так и не был включен в список организаторов распространения информации, а значит не попадает под действие закона.

Кроме того, команда мессенджера, как и разработчики Telegram, не раз говорили о том, что передача ключей к переписке отдельных пользователей технически невозможна — благодаря end-to-end-шифрованию ключи хранятся на устройствах самих пользователей, а компания никак не может получить к ним доступ в целях безопасности и сохранности персональных данных.

По данным компании Mediascope на январь 2018 года, ежедневная аудитория Viber в России составляет 9,5 млн человек. Для сравнения, российская аудитория Telegram достигает 2,7 млн пользователей.

Работа восстановлена

Когда Роскомнадзор официально приступил к блокировке Telegram, пользователи Viber в России начали жаловаться на перебои в работе мессенджера. Несмотря на то, что он не находился в «черном» списке ведомства, люди не могли совершать звонки и отправлять медиа-файлы. Команда Viber в своем твиттере связала масштабный сбой с блокировкой IP-адресов компании Amazon.

некоторые пользователи из России испытывают трудности со звонками в Viber. Это может быть связано с проблемами на стороне одного из мобильных операторов при подключении к серверам Amazon. Наша команда работает напрямую с оператором, чтобы вернуть пользователям доступ к сервису. — Viber (@Viber) 17 апреля 2018 г.

Тем не менее, Роскомнадзор отказался признавать свою вину в ненамеренной блокировке Viber, заявив «Газете.Ru» , что по результатам собственной проверки 17 апреля мессенджер «работает в штатном режиме».

Спустя неделю Viber направил всем своим пользователям сообщение, в котором рассказал о проводящихся работах по восстановлению доступа к мессенджеру.

«Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов по всей стране», — заявило руководство Viber.

К началу мая мессенджер сообщил о полном восстановлении работы в России.

«Мы продолжаем придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование звонков, всех групповых и личных чатов по умолчанию», — говорится в официальном сообщении компании.

Google. Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в России 13 апреля 2018 года, а спустя три дня Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру по всей стране. Так как Telegram начал «мигрировать» и пользоваться разными IP-адресами, ведомство приняло решение о начале «ковровых блокировок» и заблокировало несколько миллионов IP-адресов, принадлежащих компаниям Amazon

Это привело к перебоям в работе нескольких десятков российских компаний, не имеющих никакого отношения к Telegram, но пользующихся иностранными «облачными» сервисами. В ночь на 27 апреля в «черный» список Роскомнадзора неожиданно попали адреса «ВКонтакте», «Яндекса» , Facebook, «Одноклассников» и других популярных соцсетей и интернет-ресурсов.

Спустя несколько часов ведомство удалило эти адреса из своего реестра и объяснило блокировку «технологическими особенностями работы системы».