Исправляющие Meltdown патчи для Windows 10 содержат фатальную ошибку

Обновления безопасности, выпущенные компанией Microsoft за последние несколько месяцев с целью исправить уязвимость Meltdown, содержат опасную ошибку. По словам исследователя из Crowdstrike Алекса Ионеску (Alex Ionescu), проблема затрагивает только обновления для Windows 10. Microsoft втихую исправила ее с выходом Windows 10 Redstone 4 (v1803) в понедельник, 1 мая.

«Как оказалось, исправляющие уязвимость Meltdown патчи для Windows 10 содержали фатальную ошибку: запрос к NtCallEnclave возвращал в пространство пользователя полную директорию таблицы страниц ядра, полностью подрывая работу патча», — сообщил Ионеску.

По словам исследователя, на старых версиях Windows 10 по-прежнему установлены содержащие ошибку патчи, которые можно обойти.

Во вторник, 2 мая, Microsoft выпустила внеплановое обновление безопасности, однако вовсе не для того, чтобы портировать «исправленные» патчи на старые версии Windows 10. Обновление предназначено для исправления уязвимости CVE-2018-8115 в библиотеке Windows Host Compute Service Shim (hcsshim), позволяющей удаленно выполнить код на уязвимой системе. Обновленный файл hcsshim можно скачать отсюда.

Поскольку внеплановое обновление не исправляет ошибку в предыдущих патчах для Meltdown, можно предположить, что Microsoft включит исправленные патчи в майский релиз плановых обновлений.