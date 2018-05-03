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Исправляющие Meltdown патчи для Windows 10 содержат фатальную ошибку
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Исправляющие Meltdown патчи для Windows 10 содержат фатальную ошибку 

SecurityLab.ru 1 час назад
Обновления безопасности, выпущенные компанией Microsoft за последние несколько месяцев с целью исправить уязвимость Meltdown, содержат опасную ошибку. По словам исследователя из Crowdstrike Алекса Ионеску (Alex Ionescu), проблема затрагивает только обновления для Windows 10. Microsoft втихую исправила ее с выходом Windows 10 Redstone 4 (v1803) в понедельник, 1 мая.
«Как оказалось, исправляющие уязвимость Meltdown патчи для Windows 10 содержали фатальную ошибку: запрос к NtCallEnclave возвращал в пространство пользователя полную директорию таблицы страниц ядра, полностью подрывая работу патча», — сообщил Ионеску.
По словам исследователя, на старых версиях Windows 10 по-прежнему установлены содержащие ошибку патчи, которые можно обойти.
Во вторник, 2 мая, Microsoft выпустила внеплановое обновление безопасности, однако вовсе не для того, чтобы портировать «исправленные» патчи на старые версии Windows 10. Обновление предназначено для исправления уязвимости CVE-2018-8115 в библиотеке Windows Host Compute Service Shim (hcsshim), позволяющей удаленно выполнить код на уязвимой системе. Обновленный файл hcsshim можно скачать отсюда.
Поскольку внеплановое обновление не исправляет ошибку в предыдущих патчах для Meltdown, можно предположить, что Microsoft включит исправленные патчи в майский релиз плановых обновлений.
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