Бузова займется развитием российских соцсетей

Певица Ольга Бузова в рамках проекта BUZAR намерена развивать российские соцсети. Она обсудит это с представителями молодежного парламента Госдумы и журналистами.
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила на своей странице в Instagram о готовности развивать российские соцсети в рамках проекта BUZAR.
«Парламентская газета» и молодежный парламент Госдумы проводят круглый стол в прямом эфире «Что придет на смену Фейсбуку и Telegram?». В ходе встречи участники обсудят, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Facebook на предпринимательском сообществе и россиянах, поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Facebook?», — сообщила Бузова.
По ее словам, в ходе встречи проект BUZAR заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей.
Ранее в Сети поженили Бузову и Киркорова.
Напомним, Бузова шокировала своих поклонников роскошным подарком, который преподнесла своему пиар-менеджеру Антону Богославскому.