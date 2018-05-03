4 способа повысить продажи через социальные сети

Появление социальных сетей изменило не только формат общения между людьми, но и способы ведения бизнеса. VK, Facebook, Instagram… Из способа обычного обмена отпускными фоточками с восторженными комментариями социальные сети превратились в действенный инструмент для реализации услуг, став альтернативой интернет-магазинам, контекстной рекламе и даже (ты не поверишь!) объявлениям на столбах. BroDude предлагает разобраться, каким способом можно повысить продажи через социальные сети, чем группа отличается от паблика и почему нельзя засорять ленту своим товаром, даже если он очень хороший.

1. Будь во всех социальных сетях

Много — не мало. Не всегда количественный фактор может сыграть положительную роль. Но это не относится к выбору социальных сетей. Если ты продаешь товар или услугу и не знаешь, в какой соцсети стоит регистрироваться, то мы ответственно заявляем: во всех. Почему? Да потому что каждая из них — бесплатная площадка, которая позволит заявить о себе большой аудитории. К тому же аудитория эта не похожа на меню солдатской столовой — она разная. И каждая социальная сеть популярна для определенных социальных групп, различающихся, например, по возрасту или статусу. Понятно, что аудитория «Одноклассников» и пользователи Facebook или Twitter сильно разнятся. Поэтому если хочешь продать товар, который может одинаково заинтересовать всех, то будь везде. Хуже не будет.

2. Будь активным и ненавязчивым

Вот на этом этапе важно как раз брать не только количеством, но и качеством. Помни, что пользователи в соцсетях заходят туда не ради твоей рекламы. Прежде всего это место отдыха. Не засоряй ленту бесконечными фотографиями футболок. Разбавляй содержимое страницы развлекательным контентом, соответствующим вкусовым запросам твоей аудитории. Соотношение коммерческих и развлекательных публикаций должно быть примерно 1:3. Также важно проявлять умеренную активность. Постов не должно быть слишком мало или слишком много. А время их размещения нужно выбирать исходя из поведенческих факторов твоей аудитории. Для реализации данной стратегии существует сервис автоматических публикаций NovaPress. Этот виртуальный менеджер существенно облегчит работу по ведению страницы в соцсетях. Он позволяет создать расписание публикаций в течение дня или на неделю вперед. Для этого тебе необязательно круглосуточно присутствовать в интернете. Делаешь несколько записей, указываешь время их размещения, и сервис автоматически опубликует их в любой социальной сети или во всех сразу.

3. Создай общественную страницу для товара

Еще один немаловажный фактор для увеличения продаж в социальной сети — выбор формата страницы, на которой размещен товар или услуга. Некоторые в качестве витрины используют свою пользовательскую страницу или создают для этого фейковую. Такой способ в некоторых случаях может быть эффективным, но зачастую он не годится. Вряд ли всем захочется добавить к себе в друзья человека, у которого на аватарке размещено изображение кроссовок или чехла на смартфон. Для этого в некоторых социальных сетях существует возможность создания отдельной площадки — группы или общественной страницы (паблика). Группа хороша, если создаешь подобие интернет-магазина, паблик — для информативного контента.

4. Не жалей средств на рекламу

Развивая свой бизнес в социальной сети, не забывай вечную истину, что если хочешь хорошо заработать, то надо хорошенько и потратиться. Твоему товару нужна реклама, как бы ты к ней ни относился. Размещай рекламные записи в популярных группах, где сидит твоя потенциальная клиентура. Также не пренебрегай таргетированной рекламой: несмотря на дороговизну, иногда она может быть очень полезной. И не забывай про бесплатные методы, которые тебе предоставляет соцсеть, например такие, как хэштеги. По ним твою страницу будет найти намного проще. В этом также может помочь NovaPress Publisher, который добавляет хэштеги автоматически. Узнать больше о сервисе NovaPress Publisher→