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Хакеры перенаправляют жертв на вредоносные сайты с помощью «Google Карт»
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Хакеры перенаправляют жертв на вредоносные сайты с помощью «Google Карт» 

SecurityLab.ru 1 час назад
Специалисты по кибербезопасности из компании Sophos обнаружили новый метод мошенничества, позволяющий обманом заставить жертву посетить какой-либо сайт с помощью функции совместного использования URL в «Google Картах».
По словам исследователей, функция совместного использования URL-адресов в «Google Картах» не является официальной и не имеет механизма блокировки подозрительных ссылок, чем и пользуются мошенники.
В зафиксированном исследователями случае, злоумышленники использовали URL, созданный с помощью сервиса goo.gl, наряду с адресом «Google Карт». Жертвы перенаправлялись на страницу с российским доменом, на которой размещалась реклама средства для похудения, ориентированная на англоязычных пользователей.
Подобное использование функции «Google Карт» стало возможно из-за уязвимости открытой переадресации, затрагивающей сервис maps.app.goo.gl, пояснили эксперты.
Еще одно преимущество функции совместного использования URL-адресов в «Google Картах» заключается в том, что в отличие от сервиса goo.gl, «Карты» не собирают аналитику, а настройка URL не требует использования консоли Google. Вместо этого злоумышленник может добавить адрес вредоносного сайта в конец созданного «Картами» URL.
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