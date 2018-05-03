Хакеры перенаправляют жертв на вредоносные сайты с помощью «Google Карт»

Специалисты по кибербезопасности из компании Sophos обнаружили новый метод мошенничества, позволяющий обманом заставить жертву посетить какой-либо сайт с помощью функции совместного использования URL в « Google Картах».

По словам исследователей, функция совместного использования URL-адресов в «Google Картах» не является официальной и не имеет механизма блокировки подозрительных ссылок, чем и пользуются мошенники.

В зафиксированном исследователями случае, злоумышленники использовали URL, созданный с помощью сервиса goo.gl, наряду с адресом «Google Карт». Жертвы перенаправлялись на страницу с российским доменом, на которой размещалась реклама средства для похудения, ориентированная на англоязычных пользователей.

Подобное использование функции «Google Карт» стало возможно из-за уязвимости открытой переадресации, затрагивающей сервис maps.app.goo.gl, пояснили эксперты.

Еще одно преимущество функции совместного использования URL-адресов в «Google Картах» заключается в том, что в отличие от сервиса goo.gl, «Карты» не собирают аналитику, а настройка URL не требует использования консоли Google. Вместо этого злоумышленник может добавить адрес вредоносного сайта в конец созданного «Картами» URL.