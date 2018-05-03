О лесных пожарах теперь можно сообщать через мобильное приложение 

Новое мобильное приложение «Берегите лес», разработанное Федеральным агентством лесного хозяйства вместе с ФБУ «Авиалесоохрана», позволяет быстро известить о пожаре, сообщает главное управление МЧС по ХМАО-Югре.
Звонок или сообщение с сервиса поступает в Федеральную диспетчерскую службу, после чего полученная информация перенаправляется в региональные лесные службы.
Помимо звонка, сервис даёт возможность осветить полную картину происшествия на момент заявления, с указанием координат пожара и прикрепления фотофайла.
Помимо этого, пользователи могут узнать пожароопасную обстановку в своём районе или любом регионе страны. А также быстро найти дополнительную и полезную информацию, рекомендации о поведении и действиях при пожаре и ответы на часто задаваемые вопросы.
Скачать приложение можно на любую мобильную платформу.