О лесных пожарах теперь можно сообщать через мобильное приложение

Звонок или сообщение с сервиса поступает в Федеральную диспетчерскую службу, после чего полученная информация перенаправляется в региональные лесные службы.

Помимо звонка, сервис даёт возможность осветить полную картину происшествия на момент заявления, с указанием координат пожара и прикрепления фотофайла.

Помимо этого, пользователи могут узнать пожароопасную обстановку в своём районе или любом регионе страны. А также быстро найти дополнительную и полезную информацию, рекомендации о поведении и действиях при пожаре и ответы на часто задаваемые вопросы.

Скачать приложение можно на любую мобильную платформу.