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О лесных пожарах теперь можно сообщать через мобильное приложение
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О лесных пожарах теперь можно сообщать через мобильное приложение 

АиФ Югра 24 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Новое мобильное приложение «Берегите лес», разработанное Федеральным агентством лесного хозяйства вместе с ФБУ «Авиалесоохрана», позволяет быстро известить о пожаре, сообщает главное управление МЧС по ХМАО-Югре.
Звонок или сообщение с сервиса поступает в Федеральную диспетчерскую службу, после чего полученная информация перенаправляется в региональные лесные службы.
Помимо звонка, сервис даёт возможность осветить полную картину происшествия на момент заявления, с указанием координат пожара и прикрепления фотофайла.
Помимо этого, пользователи могут узнать пожароопасную обстановку в своём районе или любом регионе страны. А также быстро найти дополнительную и полезную информацию, рекомендации о поведении и действиях при пожаре и ответы на часто задаваемые вопросы.
Скачать приложение можно на любую мобильную платформу.
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